Van'da denetimler sonuç verdi; Kaza yeri ölümleri azaldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türkiye’de trafik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kısa ve orta vadede ki hedeflere yönelik hazırlanarak 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi olarak yayınlanan 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda;

Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince ilimiz genelinde özellikle kazaların yoğunlaştığı noktalarda yapılan etkin denetimler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yapılan çalışmalar neticesinde; 2022 yılı kaza yeri ölümlerinde 2021 yılına göre yüzde 61 oranında, ölümlü trafik kazalarında ise 2021 yılına göre yüzde 41 oranında azalma kaydedilmiştir” denildi.İHA