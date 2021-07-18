Van'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 3 adet savunma tipi el bombası, 1 adet PKM makineli tüfek (Biksi) namlusu, 195 adet 7x62 mm fişek, 20 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Dragunov (Kanas) piyade tüfeği şarjörü, 3 adet 100’lük PKM makineli tüfek (Biksi) mayonu ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.
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