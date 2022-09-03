Van'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı
Van'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 26 Ağustos-1 Eylül'de yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı. AA
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