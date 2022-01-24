Van'da çalıntı 125 torba kömür ele geçirildi
Van’da çalıntı 125 torba kömür ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Milli Eğitim Bakanlığına ait olan 125 torba (3 ton) kömürü çalarak başka kişilere sattığı tespit edilen 3 şahıs ilimiz Edremit ilçesinde yakalanmıştır. Ele geçirilen kömürler okullarda kullanılmak üzere ilgili kuruma teslim edilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.iha
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