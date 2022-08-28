Van'da bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait sığınakta bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

ASAYİŞ 28.08.2022, 15:20
Van'da bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'da devam eden operasyonlar kapsamında 27 Ağustos 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tendürek Dağı kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depo içerisinde 3 adet EYP düzeneği, 9 adet uzaktan komuta cihazı, 3 adet küçük el telsizi, 6 adet akü, 11 adet büyük boy tüp, 2 adet küçük boy tüp, 1 adet akım ölçer ve çok sayıda örgütsel ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.İHA

Yorumlar (0)
28
açık
Günün Anketi Tümü
Namaz Vakti 28 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 4 10
2. Adana Demirspor 4 9
3. Fenerbahçe 3 7
4. Başakşehir 3 7
5. Beşiktaş 3 7
6. Giresunspor 3 6
7. Galatasaray 3 6
8. Antalyaspor 4 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 4 5
12. Karagümrük 3 3
13. Kayserispor 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Sivasspor 3 2
16. Ümraniye 4 1
17. Ankaragücü 3 1
18. Hatayspor 2 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Eyüpspor 3 7
2. Bodrumspor 2 6
3. Samsunspor 3 5
4. Gençlerbirliği 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Boluspor 3 4
8. Bandırmaspor 1 3
9. Sakaryaspor 2 3
10. Erzurumspor 3 3
11. Manisa Futbol Kulübü 2 3
12. Adanaspor 2 2
13. Rizespor 2 2
14. Altınordu 3 2
15. Denizlispor 3 1
16. Keçiörengücü 2 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Ö.K Yeni Malatya 3 1
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 4 12
2. M.City 4 10
3. Brighton 4 10
4. Tottenham 3 7
5. Leeds United 4 7
6. Chelsea 4 7
7. M. United 4 6
8. Liverpool 4 5
9. Brentford 4 5
10. Newcastle 3 5
11. Fulham 4 5
12. Nottingham Forest 3 4
13. Crystal Palace 4 4
14. Southampton 4 4
15. Aston Villa 3 3
16. Bournemouth 4 3
17. Everton 4 2
18. Wolverhampton Wanderers 3 1
19. Leicester City 4 1
20. West Ham United 3 0