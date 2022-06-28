Van'da Bir Kişi İntihar Etti
Van Çaldıran ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki K.D isimli vatandaş intihar ederek hayatına son verdi.
Çaldıran ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan mahallesinde dün akşam saatlerinde K.D (63) isimli vatandaş kendini asarak intihar etti. Alınan bilgilere göre dün akşam saatlerinde Çaldıran’a bağlı Recep Tayyip Erdoğan mahallesinde yaşayan K.D (63) evinin yanında bulunan malzeme deposunda bilinmeyen bir sebepten dolayı kendini iple asarak intihar etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce Çaldıran Devlet Hastanesi kaldırılan kişi yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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