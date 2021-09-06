Van'da bir kamyonda 52 kilo 200 gram toz esrar ele geçirildi
Van’ın merkez Edremit ilçesinde narkotik polisi tarafından bir kamyonda yapılan aramada 52 kilo 200 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
ASAYİŞ 06.09.2021, 12:27
Kaynak: İHA
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