Van'da bir kadın, kocasını sokak ortasında dövdü!

Bir vatandaş tarafından görüntülenen olay, dün gece saat 23.30'da, Van'ın İpekyolu ilçesi Vali Mithatbey Mahallesi yeni yol (eski maliye) mevkiinde meydana geldi.

Yeni yol mevkiinde bir kadın eşini henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dövmeye başladı. Öfkesi dinmeyen kadın, eline geçirdiği arabanın rüzgarlığını kırarak kocasını dövdü.

O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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