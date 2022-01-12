Van'da Bir Kadın İntihar Etti!
Van'da evli ve üç çocuk annesi genç bir kadın kendini iple asarak intihar ettiği etti.
Van'ın İpekyolu İlçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bulunan Sosyal Meskenler TOKİ'de bir kadın intihar etti.
Edinilen bilgilere göre, bugün akşam saatlerinde İpekyolu İlçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bulunan Sosyal Meskenler TOKİ'de, evli 3 çocuk annesi P. K.(28) isimli bir kadın kendini kalorifer borusuna iple asarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
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