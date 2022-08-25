Van'da bir araca yapılan operasyonda 100 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekipleri bir araçta narkotik köpeği ’Rüzgar’ ve ‘Tipi’ ile birlikte düzenledikleri operasyonda 100 kilogram eroin ele geçirdi.

ASAYİŞ 25.08.2022, 10:56
Van'da bir araca yapılan operasyonda 100 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; ilimizde tespit edilen bir araçta narkotik köpekleri ’Rüzgar’ ve ‘Tipi’ ile birlikte yapılan aramada 100 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir” denildi. iha

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