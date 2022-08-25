Van'da bir araca yapılan operasyonda 100 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; ilimizde tespit edilen bir araçta narkotik köpekleri ’Rüzgar’ ve ‘Tipi’ ile birlikte yapılan aramada 100 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir” denildi. iha