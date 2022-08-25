Van'da arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu: 3 kişi gözaltına alındı
VAN'ın Muradiye ilçesinde çobanlık yapan Mehmet Kaya’nın (23), arazide silahla vurulmuş cesedi bulundu. Jandarma, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
İlçeye bağlı Uluşar Mahallesi'nde çobanlık yapan Mehmet Kaya, hayvan otlattığı arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çobanı vurduğu değerlendirilen ve olay yerinden kaçarak saklanmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)
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