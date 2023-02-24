Van'da arazide geçiş yapmaya çalışan 232 göçmen yakalandı!
Van'ın Saray ve Özalp ilçelerinde 232 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-24 Şubat'ta Saray ve Özalp ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Arazide geçiş yapmaya çalışan 232 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.AA
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