Van'da aranan hükümlü, inşaatta çalışırken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan S.A.’nın İpekyolu ilçesinde bir inşaatta çalıştığını belirledi. Dün sabah saatlerinde inşaata operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan S.A.’yı yakaladı.

S.A,, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA