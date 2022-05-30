Van'da aranan göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Van Valiliği, çeşitli suçlardan aranan şüpheli ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9, 'göçmen kaçakçılığı yapmak'tan da 11 yıldır aranan M.L.Ö.'nün ilçedeki bir evde saklandığı bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı" denildi.(DHA)