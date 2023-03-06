Van'da aranan 14 şüpheli yakalandı!

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 22 yıl hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalanmış, 9 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır

Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; okuldan çalınan ve satılan 1 ton kömür, 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet tabanca, 15 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirilmiş ve 11 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.İHA