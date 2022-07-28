Van'da apartmanda 1'i çocuk 16 kaçak göçmen yakalandı
VAN'da, polisin apartman dairesine düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 1'i çocuk 16 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir organizatör gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda, dairede Afganistan uyruklu 1'i kız çocuğu 16 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülürken, 1 organizatör gözaltına alındı. DHA-AA
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