Van'da Alışveriş merkezinin otoparkında korkutan yangın!
Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkındaki bir aracın alev alması büyük korkuya neden oldu.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Serhat Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında meydana geldi. E.Ç. isimli şahsa ait park halindeki 01 EE 177 plakalı Citroen marka otomobilin motor bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.
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