Van'da ahır yangını: 3 hayvan telef oldu

M.T.'ye ait ahırda akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz neden dolayı çıktığı tespit edilemeyen yangın sabah saatlerine kadar devam etti. Sabah saatlerinde fark edilmesi üzerine mahallenin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Çöken ahırın altında kalan 2 inek, bir buzağı el birliği ile çıkarılarak başka bir ahıra alındı, 3 tavuk telef oldu. Ahırda büyük maddi hasar meydana geldi.



Çağrılması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tamamen söndürülen yangının elektrik hattındaki temassızlıktan meydana geldiği tahmin ediliyor.

(İLKHA)