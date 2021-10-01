Van'da 9 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında karar!
Van'da, 2 yıl önce cadde üzerinde su satan yabancı uyruklu 9 yaşındaki B.H.,'ye cinsel istismarda bulunan H.B., yargılandığı Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ASAYİŞ 01.10.2021, 20:45
Vatandaş 1 gün önce
Allah razı olsun o hakimden çürüsün inşAllah pislik
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Adalet 19 saat önce
Yaşanan olay çok üzücü. Ama böylesine verilebilecek ceza da en az bu olmalı işte
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