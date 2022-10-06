Van'da 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İpekyolu ilçesinde yapılan operasyonda 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi.

ASAYİŞ 06.10.2022, 18:01
Van'da 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 5 Ekim 2022 tarihinde bir şahsın uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisinin alınması üzerine İpekyolu ilçesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 9 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.İHA

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