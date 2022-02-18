Van'da 77 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 11.02.2022-18.02.2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında; 12 Şahıs 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 9 Şahıs Göçmen Kaçakçılığı, 8 Şahıs Yaralama, 6 Şahıs Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama, 6 Şahıs Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek Veya Bulundurmak,

5 Şahıs Hırsızlık, 3 Şahıs Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, 2 Şahıs Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, 2 Şahıs Silahlı terör örgütüne üye olma, 2 Şahıs Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak, 1 Şahıs Basit Yaralama (2 Dosya), 1 Şahıs Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, 1 Şahıs Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma (2 Dosya), 1 Şahıs Cebir Tehdit Veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,

1 Şahıs Dolandırıcılık, 1 Şahıs Hırsızlık (3 Dosya) -Başkalarına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerini Kullanma - Eşya Müsaderesi, 1 Şahıs Görevi Yaptırmamak İçin Direnme-Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı-Basit Yaralama (3 Dosya), 1 Şahıs Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, 1 Şahıs Görevli Memura Mukavemet, 1 Şahıs Hakaret - Cinsel Taciz, 1 Şahıs Karşılıksız Yararlanma,

1 Şahıs Kaybolmuş Veya Hata Sonucu Eşya Üzerinde Tasarruf, 1 Şahıs Kayıp Şahıs, 1 Şahıs Mala Zarar Verme, 1 Şahıs Sesli Yazılı Veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret, 1 Şahıs Suç Eşyasının Satın Alınması, 1 Şahıs Suç Üstlenme, 1 Şahıs Tehdit - Basit Yaralama (2 Dosya), 1 Şahıs Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 1 Şahıs Yasadışı Bahis, 1 Şahıs Konut Dokunulmazlığının İhlali, 1 Şahıs Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarına ilişkin (77) şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Van Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.İHA