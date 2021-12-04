Van'da 74 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 26 Kasım - 03 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında; 12 Şahıs 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 8 Şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, 7 Şahıs Basit Yaralama, 6 Şahıs Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, 6 Şahıs Hırsızlık, 5 Şahıs Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, 4 Şahıs Tehdit, 2 Şahıs Dolandırıcılık, 2 Şahıs Göçmen Kaçakçılığı Yapma, 2 Şahıs Kasten Yaralama, 2 Şahıs Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan sağlama, 2 Şahıs 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1 Şahıs Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme-Bina İçinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık-Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık-Mala Zarar Verme-Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, 1 Şahıs Cinsel Taciz, 1 Şahıs Çocuğun Cinsel İstismarı, 1 Şahıs Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Arıcılık Etmek veya Yer Temin Etmek, 1 Şahıs Kasten Öldürme, 1 Şahıs Hakaret, 1 Şahıs Konut Dokunulmazlığının İhlali, 1 Şahıs Mühür Bozma, 1 Şahıs Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, 1 Şahıs Resmi Belgede Sahtecilik, 1 Şahıs Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte, Konutta veya Eklentilerinde Beden ve Ruh bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Yapma, 1 Şahıs Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Sureti ile Hırsızlık, 1 Şahıs Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar, 1 Şahıs Cumhurbaşkanına Hakaret, 1 Şahıs Nitelikli Dolandırıcılık, 1 Şahıs Özel Belgede Sahtecilik. Suçlarına ilişkin 74 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.