Van'da 74 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Van'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen operasyonlarda GBT sorgulaması yapılan 74 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. 

ASAYİŞ 04.12.2021, 15:20 04.12.2021, 16:00
Van'da 74 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 26 Kasım - 03 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında; 12 Şahıs 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 8 Şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, 7 Şahıs Basit Yaralama, 6 Şahıs Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, 6 Şahıs Hırsızlık, 5 Şahıs Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, 4 Şahıs Tehdit, 2 Şahıs Dolandırıcılık, 2 Şahıs Göçmen Kaçakçılığı Yapma, 2 Şahıs Kasten Yaralama, 2 Şahıs Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan sağlama, 2 Şahıs 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1 Şahıs Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme-Bina İçinde Bulunan Eşya Hakkında Hırsızlık-Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık-Mala Zarar Verme-Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, 1 Şahıs Cinsel Taciz, 1 Şahıs Çocuğun Cinsel İstismarı, 1 Şahıs Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Arıcılık Etmek veya Yer Temin Etmek, 1 Şahıs Kasten Öldürme, 1 Şahıs Hakaret, 1 Şahıs Konut Dokunulmazlığının İhlali, 1 Şahıs Mühür Bozma, 1 Şahıs Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, 1 Şahıs Resmi Belgede Sahtecilik, 1 Şahıs Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte, Konutta veya Eklentilerinde Beden ve Ruh bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Yapma, 1 Şahıs Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Sureti ile Hırsızlık, 1 Şahıs Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar, 1 Şahıs Cumhurbaşkanına Hakaret, 1 Şahıs Nitelikli Dolandırıcılık, 1 Şahıs Özel Belgede Sahtecilik. Suçlarına ilişkin 74 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Yorumlar (1)
WTF 3 saat önce
Ne kadar ipi sapı kopuk varsa gelmiş ,güzel memleket ne hale geldi.!
Cevapla Beğendim (6) Beğenmedim (0)
7
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 15 35
2. Hekimoğlu Trabzon 15 33
3. Sivas Belediyespor 15 30
4. Çorum FK 15 28
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 15 27
6. Bodrumspor 15 26
7. Afjet Afyonspor 15 25
8. Ankaraspor 15 25
9. Somaspor 15 25
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 15 25
11. İnegölspor 15 21
12. Serik Belediyespor 15 20
13. Etimesgut Belediyespor 15 19
14. Diyarbekirspor 15 18
15. Turgutluspor 15 17
16. Sarıyer 15 12
17. Ergene Velimeşespor 15 11
18. Adıyaman FK 15 10
19. Niğde Anadolu FK 15 5
20. Kahramanmaraşspor 15 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Gaziantep FK 14 18
14. Altay 14 17
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. İstanbulspor 14 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 14 18
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7