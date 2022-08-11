Van'da 7 ayda 752 kaza meydana geldi
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan verilere göre Ocak - Temmuz 2022 sonuçları itibariyle Van'da 752 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Van'da bu süreçte meydana gelen kazalarında 5 kişi hayatını kaybederken, bin 354 kişi ise yaralandı.
Bölge illeri içinde en fazla trafik kazası kaybı Malatya, Erzurum ve Ağrı'da yaşanırken, TÜİK verilerine göre, bu yılın Ocak - Temmuz ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı'da 11, Bingöl'de 3, Bitlis'te 5, Elazığ'da 6, Erzincan'da 6, Erzurum'da 13, Hakkari'de 2, Kars'ta 6, Malatya'da 18, Van'da 5, Ardahan'da 2, Iğdır'da 1 kazazede yaşamını yitirdi.
VAN'DA 752 ÖLÜM VE YARALANMALI KAZA…
Trafik İstatistik Bülteni Ocak - Temmuz 2022 sonuçları itibariyle Ağrı'da 332, Bingöl'de 298, Bitlis'te 285, Elazığ'da 523, Erzincan'da 432, Erzurum'da 599, Hakkari'de 116, Kars'ta 187, Malatya'da 853, Muş'ta 212, Tunceli'de 114, Van'da 752, Ardahan'da 65, Iğdır'da 189 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.
VAN'DA BİN 354 KİŞİ YARALANDI
Bu yılın ilk 7 ayında meydana gelen trafik kazalarında, bölge illeri olan Ağrı'da 635, Bingöl'de 472, Bitlis'te 589, Elazığ'da 901, Erzincan'da 750, Erzurum'da bin 44, Hakkari'de 222, Kars'ta 286, Malatya'da bin 414, Muş'ta 313, Tunceli'de 212, Van'da bin 354, Ardahan'da 131 ve Iğdır'da ise 264 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.
VAN'DA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Erzurum, Ağrı ve Malatya bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan iller oldu. TÜİK verilerine göre, bu yılın Ocak - Temmuz ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı'da 11, Bingöl'de 3, Bitlis'te 5, Elazığ'da 6, Erzincan'da 6, Erzurum'da 13, Hakkari'de 2, Kars'ta 6, Malatya'da 18, Van'da 5, Ardahan'da 2, Iğdır'da 1 kazazede yaşamını yitirdi.
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