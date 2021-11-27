Van'da 65 gözaltı 

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüzce 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında 5.713 şahsın yapılan GBT sorgulamasında; 2 Şahıs Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak, 1 Şahıs Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık, 3 Şahıs Birinci ila Dördüncü Fıkralarda Tanımlanan Fiillerin İşlenmesine İştirak Etmeksizin Bunların Konusunu Oluşturan Eşyayı Bu Özelliğini Bilerek ve Ticari Amaçla Satışa Arz Etmek, 1 Şahıs Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı veya Sondaj Yapma, 1 Şahıs Bilişim Sistemlerin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık, 1 Şahıs Göçmen Kaçakçılığı Yapma, 1 Şahıs Resmi Belgede Sahtecilik, 1 Şahıs Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, 1 Şahıs Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması 292/1, 1 Şahıs 1072 Sayılı Kanuna Aykırılık 2/1, 1 Şahıs 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet, 1 Şahıs Güveni Kötüye Kullanma, 1 Şahıs 2020/1307 Tarih ve sayı ile Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak, 2 Şahıs İzlem Devam Ediyor Özel İzin Yok, 2 Şahıs Basit Yaralama, 1 Şahıs Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, 1 Şahıs Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık ve Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık, 1 Şahıs 5607 sayılı 3/18. Maddesine Muhalefet ve Kaçakçılık Suçunun Konusunu Oluşturan Eşyanın Akaryakıt ile Tütün, Tütün Mamülleri, Etil Alkol, Metanol ve Alkollü İçkiler Olması, 2 Şahıs Kan Gütme Saikiyle Öldürme, 1 Şahıs Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Kamu Malına Zarar Verme, 1 Şahıs 7258 Sayılı Yasanın 5/b Maddesine Muhalefet, 1 Şahıs Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak, 14 Şahıs Bakaya, 23 Şahıs Yoklama Kaçağı Suçlarına ilişkin 65 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.