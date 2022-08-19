Van'da 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Gevaş ilçesinde bulunan 60 yaşındaki yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay önceki gün ilçenin Selimiye Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan yaşlı adamdan 2 gündür haber alamayan yakınları eve geldi.

Burada çilingir yardımıyla polisle birlikte eve giren yakınları, yaşlı adamı banyoda kanlar içinde hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre yaşlı adamın banyoda ayağının kayarak yere düştüğü ve beyin kanamasından öldüğü belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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