Van'da 5 Çocuk Babası İntihar Ederek Canına Kıydı

Olay sabah saatlerinde Çaldıran’a bağlı Hangedik (Xecixatun) Mahallesinde meydana geldi. Sabah aile fertleri tarafından evin başka bir odasında tavana iple asılı bir şekilde bulunan H.Z intihar ederek hayatına son verdi. Cansız bedenini hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine ve yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri görevlilerince yapılan incelemede 5 çocuk babası adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşamını yitiren H.Z'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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