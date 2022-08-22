Van'da 5 bin bağ ot yandı

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Başkale ilçesinin Bölekli Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, 5 bin bağ ot ise yanarak kullanılamaz hale geldi.iha