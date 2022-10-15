Van'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 41 düzensiz göçmen yakalandı.

ASAYİŞ 15.10.2022, 16:02
Van'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Erciş ilçesinde arazi kesiminden gelen düzensiz göçmenlerin araçlarla Erzurum'a götürüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 11 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda kamyonet, minibüs ve 3 binek araçta 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı. AA

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