Van'da 3 sanığa müebbet hapis cezası

Van’ın Çatak ilçesinde terör örgütüne katılımını sağladıkları çocuğu dağa gönderen 3 kişiye ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi.

ASAYİŞ 08.02.2022, 09:42
Van'da 3 sanığa müebbet hapis cezası

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada karar açıklandı. Sanıklar Mehmet Bitik, Sinan Bitik ve Rakip Babür'ün Van’ın Çatak ilçesinde 24 Temmuz 2015 tarihinde 15 yaş altında olan (05.02.2001 doğumlu) Hayri B.'nin PKK silahlı terör örgütüne katılımını sağlamaları sebebiyle mütalaaya uygun şekilde ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti.

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