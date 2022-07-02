Van'da 26 ayrı suçtan aranan 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülen ekipler, yaptıkları Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri sonucu 26 suçtan aranan 52 şüpheli hakkında işlem yaptı. AA