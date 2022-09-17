Van'da 2,5 yaşındaki çocuğa şiddetten anne ve erkek arkadaşına 8 yıl hapis istemi

Olay, geçen şubatta meydana geldi. 2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulandığının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, şiddete maruz kalan çocuğu hastanede tedaviye alırken, anne Z.H. ve erkek arkadaşı S.A., gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen çocuğun annesi 'aile yükümlülüğünün ihlali' suçundan, erkek arkadaşı da 'kötü muamele', 'eziyet' ve 'kasten yaralama'dan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şiddete uğrayan 2,5 yaşında çocukla ilgili olarak kayıtlarda basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığı, bir gözünün tamamen morarıp kapandığı, durumunun 'vahim' nitelikte olduğu yer aldı. Anne Z.H., verdiği ilk ifadesinde, birlikte yaşadığı 'eşim' dediği S.A.'nın daha önce oğluna birkaç tokat attığını belirterek, "Ancak daha önce hiç bu şekilde darbetmemişti.

Olay günü oğlum banyoda düşüp ağladığında eşim bana 'gözünü korkutayım ki bir daha yapmasın' dedi. Ben eşimi engellemek için üstüne kapandım fakat bu kadar engelleyebildim. Ben suça iştirak etmedim" dedi. Birlikte yaşadığı Z.H.'nin oğluna şiddetten tutuklanan S.A. ise "Çocuğun yüzündeki izler banyoda düşmesi neticesiyle meydana gelmiştir. Vücudu hassastır. Bu nedenle en ufak bir darbe vücudunda ize neden olmaktadır. Bunların benimle bir ilgisi yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadesini kullandı.

SANIKLAR İÇİN 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, anne Z.H., ve erkek arkadaşı S.A. hakkında yürütülen soruşturma ise tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan 3 sayfalık iddianame, Van 1'inci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Savcı, sanıklar için 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istedi.

OLAY, TANIDIKLARI SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Olay ise sanıkların bir tanıdıkları tarafından ortaya çıkarıldı. Evlerine sürekli gelip giden tanıdıklarının, her gün çocuğun bedeninin çeşitli yerlerinde morluklar dikkatini çekti. Aileye 'neden böyle' diye sorulması üzerine ise kadın çocuğun yaramaz olduğunu ve düşüp bir yerlerini morarttığını söyledi. Sürekli bunu fotoğraflayan kişi, son geldiği gün ise çocuğun durumunun kötü olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise haber verdi. Şiddete uğrayan çocuğun tedavisinin ardından babasına teslim edildiği öğrenildi.DHA