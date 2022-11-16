Van'da 22 araç trafikten men edildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde Abartı Egzoz, Yüksek Ses Müzik, Kamu Huzurunu Bozan Araçlara yönelik 08/11/2022-15/11/2022 tarihleri arasında denetim yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 8.888 araç/sürücü denetlenmiş, yapılan denetimlerde başlıca;

33 araca/sürücüye Cep Telefonu ile Konuşmak, 7 araca/sürücüye Yüksek Ses Müzik Dinleyerek Kamu Huzurunu Bozmak, 5 araca/sürücüye Ters İstikamette Araç Kullanmak, 2 araca/sürücüye Cam Filmi, 2 araca/sürücüye Fazla Yolcu Taşımak, Maddelerinden olmak üzere toplam 975 araç ve/veya sürücülerine Trafik İdari Para Cezası uygulanmış, 22 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, aynı tarihlerde okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimler neticesinde 12 okul servis aracı/sürücü denetlenmiş;

1 araca/sürücüye Trafiği Tehlikeye Düşürecek Şekilde Şerit Değiştirmek, 1 araca/sürücüye Sol Şeridi Sürekli Olarak İşgal Etmek, 1 araca/sürücüye Kırmızı Işık Kuralına Uymamak, Maddeleri olmak üzere toplam 3 okul servisi araç ve/veya sürücülerine Trafik İdari Para Cezası uygulandı.

Vanhavadis