Van'da 2021’de kaç kaza meydana geldi? Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte veriler...

Türkiye genelinde her gün onlarca trafik kazası yaşanıyor. Günümüzün en önemli sorunları arasında yer alan trafik kazaları, çevresel koşulların yanı sıra vatandaşların hatalarından dolayı yaşanıyor. Dikkatsiz araç kullanımı, ölümlere ve yaralanmalara sebep oluyor.

‘Van'da 2021’de kaç kaza meydana geldi?’

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’ndan aldığımız verilere dayanarak; ülkede toplam kaza sayısını, trafik kazalarına neden olan unsurları, ülke genelinde uygulanan trafik cezaları, Van’da 2021 yılında yaşanan trafik kazalarını ve daha birçok bilgiyi sizler için derledik.

‘19 milyon 491 bin 403 ceza’

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’ndan derlediğimiz bilgilere göre; 2021 yılında 430 bin 204 trafik kazası yaşandı. 2 bin 422 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 276 bin 935 kişi ise yaralandı. Bu kazaların 194 bin 949’u sürücü kaynaklı sebeplerden dolayı meydana geldi. 2021 yılında yaya, yolcu, sürücü ve araç plakasına toplam 19 milyon 491 bin 403 ceza kesildi.

‘2 bin 956 kaza’

Van’da 2021 yılında 2 bin 956 kaza meydana geldi. Ocak’ta 148, Şubat’ta 107, Mart’ta 198, Nisan’da 191, Mayıs’ta 228, Haziran’da 296, Temmuz’da 320, Ağustos’ta 296, Eylül’de 333, Ekim’de 304, Kasım’da 281 ve Aralık’ta 254 kaza yaşandı. Bu kazalarda 29 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 418 kişi de yaralandı.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel