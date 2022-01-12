Van'da 2021’de çeşitli suçlardan aranan binlerce kişi yakalandı

Van'da, 2021 yılında polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan şahıslar yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü’nden derlediğimiz bilgilere göre; Van’da geçtiğimiz yıl çeşitli suçlardan aranan 2 bin 812 kişi yakalandı.

Asayiş suçları kapsamına giren suçlardan aranması bulunan ve toplamda 2 bin 690 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 939.035 TL adli para cezası bulunan bin 636 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Terör suçları kapsamına giren suçlardan aranması bulunan ve toplamda 112 yıl 6 ay 53 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin TL adli para cezası bulunan 59 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Göçmen Kaçakçılığı kapsamına giren suçlardan aranması bulunan ve toplamda 130 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 42 bin 500 TL adli para cezası bulunan 135 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Narkotik suçları kapsamına giren suçlardan aranması bulunan ve toplamda 597 yıl 69 ay 187 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 1.005.035 TL adli para cezası bulunan 315 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçları kapsamına giren suçlardan aranması bulunan 645 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Güvenlik Şube Müdürlüğü konularına giren suçlardan aranması bulunan ve toplamda 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs adli mercilere teslim edildi. Ayrıca aranma kaydı bulunan 14 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel