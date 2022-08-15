Van'da 2 bin bağ ot yandı

Van’ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot yandı.

ASAYİŞ 15.08.2022, 10:40
Van'da 2 bin bağ ot yandı

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Mollatopuz Mahallesi’nde meydana geldi. Enver Öncü’ye ait ot yığını bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 bin bağ ot ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

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