Van'da 18 kilo 321 gram toz esrar ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Başkale ilçesi kırsalında arazide gömülü vaziyette 18 kilo 321 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.iha