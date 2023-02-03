Van'da 18 ayrı suçtan aranan 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülen ekipler, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 24 bin 908 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamalarını yaptı.

Ekipler, 18 suçtan aranan 57 şüpheli hakkında işlem yaptı.AA