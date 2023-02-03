Van'da 18 ayrı suçtan aranan 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da polis ekipleri, 18 ayrı suçtan aranan 57 şüpheli hakkında işlem yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülen ekipler, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 24 bin 908 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamalarını yaptı.
Ekipler, 18 suçtan aranan 57 şüpheli hakkında işlem yaptı.AA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|21
|51
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|20
|39
|5. Adana Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|21
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Gaziantep FK
|21
|25
|10. Alanyaspor
|21
|25
|11. Karagümrük
|20
|23
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Kasımpaşa
|21
|22
|14. Sivasspor
|21
|21
|15. Antalyaspor
|20
|21
|16. Giresunspor
|21
|21
|17. Hatayspor
|20
|20
|18. İstanbulspor
|21
|18
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|22
|23
|13. Altay
|22
|20
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15