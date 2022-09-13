Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Altıntepe Mahallesi'ndeki iki katlı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 16 Afganistan uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı, suçta kullanılan araca el konuldu. AA