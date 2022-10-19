Van'da 16 araç trafikten men edildi
Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 12-18 Ekim'de kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı.
Uygulamalar sırasında 11 bin 295 aracın kontrol edildiği kentte, 1212 araç ve sürücüye yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.
Ayrıca 89 okul servisini denetleyen ekipler 4 araç ve sürücüye ceza verdi. AA
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