Van'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.Ç, ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.AA