Van'da 15 yaşındaki çocuk kendisini vurdu!

Van'ın Muradiye ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, oynadığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

ASAYİŞ 24.08.2022, 08:25
Van'da 15 yaşındaki çocuk kendisini vurdu!

Olay, bugün öğle saatlerinde Van'ın Muradiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Yalındüz köyünde hayvanlara bakan M.D. (15) isimli çocuk yanında bulundurduğu silahla oynamasıyla silah ateş aldı. Silahın ateş almasıyla ağır yaralanan M.D. isimli çocuk, hemen hastaneye kaldırıldı.

Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan 15 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Havadis

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