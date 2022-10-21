Van'da 112'ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtti

Van’da 2022 yılı itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 1 milyon 200 bin çağrı aldı. 112 ambulansın yanı sıra 110 itfaiye, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın gibi acil çağrıları da karşılayan merkezin başı gereksiz çağrılarla dertte.

Gelen çağrıların yüzde 82’si gereksiz ihbarlardan oluşurken, arayanlar şahısların çoğunluğu ise trajikomik ihbarlarda bulunuyor. Özellikle kombinin su damlatmasından ve ya halılarının temiz yıkanmamasından şikayetçi olanlar, toplu taşımada ekmek poşeti karışanlar ve çocuklarını okula göndermeye ikna etmek isteyen aileler de 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etti.

“1 milyon 200 bin civarında çağrı aldık”

İHA muhabirine konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdiresi Yadigar Ergül, 2022 yılı itibariyle 1 milyon 200 bin civarında çağrı aldıklarını belirtti. Gelen çağrıların yüzde 82’sinin gereksiz çağrılardan olduğunu ifade eden Ergül, “Özellikle sağlık ve emniyet birimimiz çok yoğun şekilde çağrı almaktadır. Gereksiz çağrılar yüzde 90 seviyelerden yüzde 82’ye indi ama yine de çok fazla sayıda çağrı alıyoruz.

Birçok asılsız çağrılarımızdan biri çocukların gereksiz yere meşgul etmesidir. Buradan ebeveynlere, 112 Acil Çağrı Merkezini çocuklarımıza anlatmak ve gereksiz yere aramamalarını sağlamalarını istiyoruz” dedi.

“Çok sayıda trajikomik çağrı alıyoruz”

112 Çağrı Karşılama Personeli Şükran Oruç ise gün içerisinde bir takım trajikomik gereksiz çağrı aldıklarını belirterek, “Yakın zaman içerisinde arayan bir şahıs icra borcunu öğrenmek için aradı. Arayan başka bir vatandaş da ‘halılarımızı temiz yıkamamışlar bu konuda şikâyetçiyim ve sizin de bilmenizi isterim’ şeklinde aradı.

Erciş ilçesinden arayan bir vatandaş da fırından aldığı somun ekmeği poşetini, açık ekmek alan başka bir vatandaşın poşetiyle karıştırıyor. Bu yüzden 112’yi somun ekmeğini geri almak için arıyor. Diğer taraftan kombisi damlatan bir vatandaş aradı. Kombinin damlamasından şikayetçi olan şahsı, ‘112’yi sadece acil durumlarda arayabilirsiniz’ şeklinde uyardık.

Bu şahıs da bize sert çıktı ve ‘bundan daha acil bir durum mu olur’ diyerek telefonu yüzümüze kapattı. Okula gitmek istemeyen çocukların aileleri de arıyor. ‘Çocuğuma kızabilir misiniz? Okula gitsin’ şeklinde arayanlarla da çok karşılaşıyoruz” diye konuştu.iha