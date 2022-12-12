Van'da 112'ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtti

Van'da acil çağrıların tek numarada birleştiği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2022 yılında 1 milyon 400 bin çağrı karşılarken, en çok meşgul edenler ise çocuklar ile cep telefonunu test etmek isteyen bayiler oldu.

ASAYİŞ 12.12.2022, 16:07
Van'da 112'ye gelen asılsız çağrılar pes dedirtti

İçişleri Bakanlığınca Van'ın merkez Edremit ilçesinde 2 Eylül 2020 tarihinde faaliyete başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, şu ana kadar yaklaşık 4 milyon çağrı karşıladı. Müdürlük, hizmet verdiği günden bu yana karşıladığı çağrı sayısıyla kentte bir rekora imza attı. 112 Acil Sağlık çağrılarının yanı sıra 155 polis ihbar, 110 itfaiye, 156 jandarma, 177 orman yangın gibi acil çağrıları da karşılayan merkez yoğun mesai harcadı. İlk zamanlarda merkeze düşen asılsız çağrı sayısı yüzde 99’lardayken, bu yıl ise bu sayı yüzde 82'ye düştü. Bu yıl 1 milyon 400 bin çağrı karşılayan merkezi en çok çocuklar ile özellikle ikinci el cep telefonunu test etmek isteyen bayiler aradı.

“Vakaya dönüşmeyen çağrı sayısı yüzde 82 civarında”
İHA muhabirine konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdiresi Yadigar Ergül, faaliyete girdikleri 2020 yılından bu yana yaklaşık 4 milyon çağrı aldıklarını belirtti. 2022 yılında ise 1 milyon 400 bin civarında bir çağrı karşıladıklarını ifade eden Ergül, “Bu yıl vakaya dönüşmeyen çağrı sayısı yüzde 82 civarındadır. İlk açıldığımız yılda bu sayı yüzde 99’lardaydı. Bunun yüzde 82’lere düşmesi Van için büyük bir başarıdır. İnşallah bu oranı daha da düşüreceğiz” dedi.

“Lütfen telefon bayilerimiz meşgul etmesin”
Genelde çocukların ve telefon bayilerinin aradığına dikkat çeken Ergül, “Genellikle çocuklarımız ve telefon bayileri deneme amaçlı arıyorlar. 112, acil durumlarda vatandaşın bildiği tek numaradır. Dolayısıyla sim kartı olmadan arıyorlar. Anne babalarımızdan rica ediyorum; çocuklarımızın eline telefon verirken 112’nin acil bir numara olduğunu çocuklarına anlatsınlar. Lütfen telefon bayilerimiz de meşgul etmesin. Çünkü her gereksiz çağrı acil durumu olan bir vatandaşın çağrısının önüne düşmektedir” diye konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezi sistemi konusunda bilgi veren 112 çağrı karşılama personeli ise gelen aramaların ardından vakanın durumuna göre emniyet, jandarma veya itfaiyeye yönlendirdiklerini belirterek, bu sayede koordineli ve hızlı bir şekilde vakaya müdahale edildiğini kaydetti.İHA

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