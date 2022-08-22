Van'da 10 kişilik minibüsten 20 kaçak göçmen çıktı

VAN'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı 10 kişilik minibüste, Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

ASAYİŞ 22.08.2022, 16:02 22.08.2022, 16:05
Van'da 10 kişilik minibüsten 20 kaçak göçmen çıktı

İpekyolu ilçesinde polisin 'dur' ihtarında bulunduğu, 31 EJ 634 plakalı ve 10 yolcu kapasiteli minibüs, takibe alındı. Polisin takibi sonucu Meteoroloji Mahallesi'nde durdurulan minibüste, Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

Daha fazla kişinin alınması için 10 yolcu kapasiteli minibüsteki arka koltuğun sökülmesi dikkat çekerken, sürücü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, polis tarafından işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. (DHA) 

Yorumlar (2)
Feeslm 3 saat önce
İyiymiş, 10 kişilik arabadan 20 kişi zaten bizim hat minibüsler indede çıkıyor.
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Bahri 2 saat önce
Bence göçmen kaçakçılığı işini yapanlara ceza yerine ödül verilmeli. Adamlar ulkeye hem döviz kazandırıyor hem de göçmenleri ülkeden gönderiyor. :) Şaka şaka
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