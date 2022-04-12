Van'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
Van’ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Keçikıran Mahallesi’nde göçmen kaçakçılığı yapıldığına dair ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, dağlık arazide ilerleyen 10 düzensiz göçmen ile 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Organizatör oldukları değerlendirilen U.A., Y.A. ve V.B. isimli 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|34
|75
|2. Bodrumspor
|34
|67
|3. 1461 Trabzon FK
|34
|67
|4. Sivas Belediyespor
|34
|60
|5. Afjet Afyonspor
|34
|59
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|34
|59
|7. Çorum FK
|34
|58
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|33
|56
|9. Somaspor
|33
|49
|10. İnegölspor
|34
|49
|11. Ankaraspor
|34
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|34
|41
|13. Sarıyer
|34
|39
|14. Serik Belediyespor
|34
|39
|15. Diyarbekirspor
|34
|38
|16. Adıyaman FK
|34
|35
|17. Turgutluspor
|34
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|34
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|34
|22
|20. Kahramanmaraşspor
|34
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21