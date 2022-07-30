Van-Çaldıran yolunda kaza! Sürücü hayatını kaybetti

Van-Çaldıran karayolu üzerinde seyir halindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

ASAYİŞ 30.07.2022, 18:10
Van-Çaldıran yolunda kaza! Sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza,  Van- Çaldıran karayolu üzerinde bulunan Gönderme Köyü civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İran plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu devrildi.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Havadis

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