Van Balığının kaçak avlanmayla başı dertte! Bin metre uzunluğunda balık ağı ele geçirildi

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme göçü sürerken, ekiplerin düzenlediği operasyonda Edremit ilçesindeki Engil Çayı'nda bin metre uzunluğunda misina ağı ele geçirildi. Operasyon, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi tarafından anbean görüntülendi.

ASAYİŞ 18.05.2022, 11:33 18.05.2022, 11:37

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu göç yolculuğu görsel şölen sunarken, kaçak avcıların yakalanması için de jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, polis ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz denetim yapıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine Edremit ilçesindeki Engil Çayı'nda denetim yaptı. Denetimlerde çayda ağ olduğu tespit edildi. DHA ekibinin anbean görüntülediği operasyonda, ekipler suya girerek, kaçak avcıların suya bıraktığı bin metre uzunluğunda misina ağını çıkardı. Ağ, imha edilmek üzere araca konuldu.

3 TONU CANLI, 18 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

Karada jandarma, gölde ise Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri ile yapılan denetimlerde bir ayda 3 tonu canlı, 18 ton inci kefali ele geçirildi. Denetimlerde 12 bin metre uzunluğunda ağ ve av malzemelerine el konulurken, kaçak balık avlayan 30 kişiye 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

‘EL KOYMASAYDIK YAKLAŞIK 10 TON BALIK AĞA YAKALANIRDI’

Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı suyu olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin tatlı sulara göçünün 15 Nisan tarihi itibarıyla başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir ihbar üzerine Engil Çayı'nda yaptığımız denetimlerde bin metre misina ağı ele geçirdik. Eğer bu ağa zamanında el konulmasaydı yaklaşık 10 ton balık bu ağda yakalanırdı. Kaçak avcılara müsaade etmeyeceğiz. Burada halkımıza seslenmek istiyorum. 3 aylık yasak döneminde balığımızı avlamayalım, satmayalım, tüketmeyelim ve avlanmasına müsaade etmeyelim. Yasak başladığından bugüne kadar 15 tonu ölü, 3 ton da canlı olmak üzere 18 ton balığa el konuldu.

Canlı balıklar tekrar suya bırakıldı, ölü balıkları da imha edildi. Bu kapsamda kaçak balık avlayan 30 kişiye de 100 bin TL. idari para cezası uygulandı. 45 adet av malzemesi ile 12 bin metre uzunluğunda ağlara el konuldu. Bizim 112 ihbar ve 182 şikayet hatlarımız var. Bu hatlara düşen ihbarlar doğrultusunda Engil Çayı'na gelerek denetim yaptık. Yasak öncesi vatandaşlara yönelik yaptığımız bilgilendirme toplantıları işe yaradı. Bu konuda bin öğrenciye inci kefali eğitimi verdik.  Köy muhtarları bu konuda bilgilendirildi." (DHA)

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