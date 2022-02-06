Van'a gelen otobüs kaza yaptı: 11 yaralı
Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen oobüs kazasında ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaraladı.
Edinilen bilgiye göre Ankara’dan Van istikametine gitmekte olan Kamilkoç firmasına ait 13 AAF 095 plakalı yolcu otobüsübü, Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi İncesu mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre 11 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.iha
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