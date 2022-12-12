Van'a gelen kömür yüklü tır devrildi: 3 yaralı

Hakkari’den Van istikametine gitmekte olan 06 KA 8144 plakalı kömür yüklü tırın lastiği patlaması sonucu yan yattı. İsmi öğrenilemeyen sürücü araçta sıkışırken beraberindeki 2 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Çevredeki sürücülerin haber vermesiyle bölgeye AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatlerce süren uğraşı sonucu araçta sıkışan tır şoförü kurtarılırken 3 yaralı ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.iha