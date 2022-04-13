Ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı

Şarkıcı Gökhan Özen'in 2016 yılında boşandığı eşi Selen Sevigen ile arasında sular durulmuyor. Çiftin kavgasına Selen Sevigen'in babası eski bakan Mehmet Sevigen de dahil olunca Gökhan Özen, sosyal medyada eski kayınpederinin otel açmak için rüşvet dağıttığını ve CİMER'e şikâyet ettiğini açıkladı.

1 LİRALIK TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

Sevigen önce Özen hakkında 1 liralık tazminat davası açtı ve kazandı. Eski bakan Sevigen, iftiraya maruz kaldığını belirterek ayrıca suç duyurusunda da bulundu.

SAVCILIK YAKALAMA KARARI ÇIKARDI

Sabah gazetesinin haberine göre, Savcılık ifadesini alamadığı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkardı ancak avukatları Özen'in yurt dışından geleceğini ifade ederek yakalamanın kaldırılmasını talep etti.